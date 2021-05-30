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Вид на круизный лайнер Costa Deliziosa, пришвартованный в порту Барселоны

Власти Испании разрешили круизным лайнерам заходить в порты страны

© AP Photo / Emilio Morenatti
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210530/34928953/vlasti-ispanii-razreshili-kruiznym-layneram-zakhodit-v-porty-strany.html

Власти Испании ранее сообщали, что жители стран, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ препаратами, смогут въезжать в эту страну с 7 июня.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Испанские власти разрешили заходить в порты своей страны круизным лайнерам. Такое решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации, сказано в официальном государственном бюллетене (BOE), который обнародован в субботу.

Вакцинный паспорт
© REUTERS / DADO RUVIC
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Запрет на заходы в порты лайнерам действовал с июня 2020 года. Новые правила вступят в силу 7 июня этого года. Уточняется, что лайнеры должны будут соблюдать определенные санитарные нормы, которые установит Министерство транспорта.

"Позитивная в последние несколько недель динамика пандемии на уровне Европы, откуда прибывает большинство пассажиров круизных международных лайнеров, заходящих в порты Испании, а также увеличение охвата вакцинацией против SARS-CoV-2 и снижение уровня риска в автономных сообществах, где есть порты, которые могут принимать этот тип судов, позволяют возобновить деятельность круизных судов, совершающих международные рейсы", – сказано в решении.

Власти Испании ранее сообщали, что жители стран, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня.

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