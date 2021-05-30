Стали известны самые чистые пляжи Греции

По числу "голубых флагов" Греция стала второй среди 49 стран, проиграв лишь Испании, но опередив Турцию.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Греция стала второй страной в мире после Испании по количеству "голубых флагов", которые присуждаются за чистоту пляжей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что по информации Греческого общества охраны природы (EEPF), в 2021 году знак "голубой флаг" (blue flag) получили 545 греческих пляжей, 16 марин и шесть туристических судов. Если сравнивать с 2020 годом, то количество пляжей высокого статуса выросло на 48. Получается, что каждый десятый чистый пляж в мире расположен именно в этой стране.

По числу "голубых флагов" Греция стала второй среди 49 стран, уступив только Испании и опередив Турцию. Всего в 2021 году "голубым флагом" награждено 4040 пляжей мира, 707 марин и 78 туристических лодок.

Самое чистое море в Греции — на Крите, там спецзнаком отмечены 120 зон побережья. На втором месте — Халкидики, там "голубой флаг" присвоен 96 объектам. На Родосе их 49, в Аттике — 15, Салониках — 13, на острове Кос — 12, на Корфу — 10.

"Голубой флаг" — это экологический знак качества, вручаемый с 1987 года. Он присваивается по итогам аудита территории по 33 критериям, касающихся качества воды для купания и реализации мероприятий по экологической защите прибрежной зоны.

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