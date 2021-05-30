Специалист рассказала, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Эксперт назвала несколько способов проверки качества воды, однако предупредила, что ни один из них, в отличие от лабораторных тестов, не даст 100%-й результат.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Проверить питьевую воду на несколько основных параметров можно и самостоятельно, рассказала агентству "Прайм" российский эксперт-биохимик Мария Кулешова. При этом она подчеркнула, что полноценная проверка качества воды не в лабораторных условиях невозможна.

"Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода", – сказала Кулешова.

Также можно самостоятельно использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме. Такая проверка даст возможность проверить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Но подобные тесты не являются на 100% точными.

При этом, как пояснила эксперт, для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка.

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