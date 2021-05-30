17:28 30 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Бутилированная вода

Специалист рассказала, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

© CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1e/34930835.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210530/34930844/spetsialist-rasskazala-kak-samostoyatelno-proverit-kachestvo-pitevoy-vody.html

Эксперт назвала несколько способов проверки качества воды, однако предупредила, что ни один из них, в отличие от лабораторных тестов, не даст 100%-й результат.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Проверить питьевую воду на несколько основных параметров можно и самостоятельно, рассказала агентству "Прайм" российский эксперт-биохимик Мария Кулешова. При этом она подчеркнула, что полноценная проверка качества воды не в лабораторных условиях невозможна.

"Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода", – сказала Кулешова.

Страхи
"Страхи/Ошибки". Я боюсь воды
Также можно самостоятельно использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме. Такая проверка даст возможность проверить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Но подобные тесты не являются на 100% точными.

При этом, как пояснила эксперт, для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гараба: жители Молдовы пьют отраву, не подозревая об этом
Право на воду: как жители молдавских сел борются за ценнейший ресурс на земле
Эколог: воды из рек Молдовы не годятся даже для ирригации

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле — видео
Видео: прошла первая за год церемония развода караулов Президентского полка
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться