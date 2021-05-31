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Флаги России и США. Архивное фото

СМИ: в гостинице, где может состояться саммит РФ и США, раскупили все номера

© Sputnik / Michael Klimentyev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210531/34937147/smi-v-gostinitse-gde-mozhet-sostoyatsya-sammit-rf-i-usa-raskupili-vse-nomera.html

Номера в нескольких пятизвездочных гостиницах Женевы оказались полностью раскуплены на период с 11 по 18 июня.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Журнал Forbes. Архивное фото
© Pixabay / StockSnap
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Однако официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи.

Между тем в гостинице, где 16 июня может состояться саммит Россия - США, на период с 11 по 18 июня забронированы все номера. Однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет", – заявила сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.

На данный момент ни российские, ни американские источники информагентства не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо месте будущего проведения саммита, отметив только, что обсуждается "очень много вариантов".

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