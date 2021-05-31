В Китае разрешат заводить третьего ребенка

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. В Китае планируют решить проблему старения населения путем ослабления политики контроля за рождаемостью, передает РИА Новости. Сообщается, что в ближайшее время семейным парам могут разрешить заводить третьего ребенка.

"ЦК КПК по мере изменений в демографии нашей страны последовательно принимал различные меры. Сначала единственным в семье детям разрешили иметь двух детей, далее эта политика была распространена на остальных, достигнуты положительные результаты. Вместе с тем общая численность населения нашей страны огромна, процесс старения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов", - говорится в сообщении политбюро ЦК Компартии Китая.

В конце 1970-х годов в КНР стартовала политика "Одна семья - один ребенок" с целью контролировать рост населения. Семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях - двух, если первый из них девочка. Однако со временем эта политика привела к ряду демографических проблем, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье. В настоящее время второго ребенка в Китае могут завести все семьи.

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