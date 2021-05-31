14:11 31 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Лосось

Диетолог назвала четыре главных принципа здорового питания

© Pixabay / cattalin
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33581145.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210531/34942105/dietolog-nazvala-chetyre-glavnykh-printsipa-zdorovogo-pitaniya.html

Специалист обратила внимание на роль клетчатки, пробиотиков и пребиотиков для нормальной работы нашего организма.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала четыре основных правила для нормальной работы пищеварительной системы, передают Известия.

Для профилактики болезней печени необходимо соблюдать режим питания, заявила специалист.

Полезное питание
© CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
Диетолог назвал самые полезные продукты для начала лета

"Пищеварительная система работает по своему биологическому ритму, с определенным выделением желчных ферментов в том числе. И если питание нерегулярное, то всегда повышается риск развития заболеваний желчевыводящей системы, образования дискинезии желчевыводящих путей и камней в желчном пузыре", — сказала Макиша.

Второй принцип касается включения в рацион питания достаточного количества клетчатки.

"Кишечник должен двигаться, и это движение обеспечивает присутствие в рационе клетчатки. Поэтому обязательно нужно есть овощи и стараться, чтобы количество овощей, съеденное за день, было не менее 500 грамм. Желательно в обед и ужин добавить порцию овощей 250–300 грамм", — отметила диетолог.

Также специалист рекомендовала ограничить порцию белковых продуктов в пределах 200 грамм за раз. Особенно если это мясо говядины или свинины.

"Белковые продукты нужны нашему организму, потому что это основной строительный материал. Но перегружать за раз организм белком, особенно если белок приходит из мяса — не стоит. Организму будет тяжело с этим справиться, эта пища будет хуже перевариваться", — сказала Макиша.

В то же время, если это более легкие белки, например, кисломолочные продукты, творог, яйца, рыба, то допустима порция до 300 грамм за раз.

Бутылки шампанского, архивное фото
© CC0 / Pixabay
Не пейте этого натощак: что говорят диетологи

Четвертый принцип затрагивает поддержание здоровой микрофлоры кишечника. Для здорового пищеварения очень важны не только пребиотики, которые организм получает из овощей, например клетчатка, но и пробиотики — кисломолочные бактерии.

"Поэтому в рацион будет хорошо включить раз в день любые продукты ферментации — кефир, ряженку, то, что мы называем кисломолочными продуктами", — подчеркнула специалист.

То же самое касается любых продуктов квашения, которые образуются в результате брожения, например квашеная капуста и разного рода соленья, но именно квашеные, а не маринады, заключила диетолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пять привычек, мешающих похудеть
Врач назвал ягоду, снижающую риск рака и инсульта
Что вместо кофе: как взбодрить себя по утрам без кофеина

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Самое дорогое платье из живых орхидей, оно стоит больше 80 тысяч долларов
Видео: как выглядит самое дорогое платье из живых орхидей
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться