Диетолог назвала четыре главных принципа здорового питания

Специалист обратила внимание на роль клетчатки, пробиотиков и пребиотиков для нормальной работы нашего организма.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала четыре основных правила для нормальной работы пищеварительной системы, передают Известия.

Для профилактики болезней печени необходимо соблюдать режим питания, заявила специалист.

"Пищеварительная система работает по своему биологическому ритму, с определенным выделением желчных ферментов в том числе. И если питание нерегулярное, то всегда повышается риск развития заболеваний желчевыводящей системы, образования дискинезии желчевыводящих путей и камней в желчном пузыре", — сказала Макиша.

Второй принцип касается включения в рацион питания достаточного количества клетчатки.

"Кишечник должен двигаться, и это движение обеспечивает присутствие в рационе клетчатки. Поэтому обязательно нужно есть овощи и стараться, чтобы количество овощей, съеденное за день, было не менее 500 грамм. Желательно в обед и ужин добавить порцию овощей 250–300 грамм", — отметила диетолог.

Также специалист рекомендовала ограничить порцию белковых продуктов в пределах 200 грамм за раз. Особенно если это мясо говядины или свинины.

"Белковые продукты нужны нашему организму, потому что это основной строительный материал. Но перегружать за раз организм белком, особенно если белок приходит из мяса — не стоит. Организму будет тяжело с этим справиться, эта пища будет хуже перевариваться", — сказала Макиша.

В то же время, если это более легкие белки, например, кисломолочные продукты, творог, яйца, рыба, то допустима порция до 300 грамм за раз.

Четвертый принцип затрагивает поддержание здоровой микрофлоры кишечника. Для здорового пищеварения очень важны не только пребиотики, которые организм получает из овощей, например клетчатка, но и пробиотики — кисломолочные бактерии.

"Поэтому в рацион будет хорошо включить раз в день любые продукты ферментации — кефир, ряженку, то, что мы называем кисломолочными продуктами", — подчеркнула специалист.

То же самое касается любых продуктов квашения, которые образуются в результате брожения, например квашеная капуста и разного рода соленья, но именно квашеные, а не маринады, заключила диетолог.

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