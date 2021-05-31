Рак под прицелом: ученые создали убивающий опухолевые клетки препарат

Специалисты планируют провести ряд дополнительных испытаний для того, чтобы убедиться в эффективности препарата.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Шотландские ученые успешно завершили испытания препарата, способного убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани, пишет газета Evening Standard.

Ученые из Эдинбургского университета комбинировали крошечную убивающую рак молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки "поглотить" ее, передает РИА Новости.

"Раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки. Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится "идеальной добычей для вредных клеток", которые поглощают ее, не подозревая о ее токсичности", - сообщает Эдинбургский университет.

Молекула SeNBD является фотосенсибилизатором - она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможность повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов.

Ученые сравнивают препарат с "троянским конем", а эффект от него - с "метаболической боеголовкой". В то же время они заявляют о необходимости проведения дополнительных испытаний препарата.

"SeNBD - один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани", - приводит газета слова ведущего ученого Марка Вендрелла.

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