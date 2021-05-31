Турция смягчает меры против коронавируса

В стране открываются рестораны, сокращается временной отрезок, в который действует комендантский час.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Власти Турецкой Республики приняли решение о смягчении с 1 июня мер против COVID-19, передает РИА Новости.

В стране сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции с 29 апреля до 17 мая действовал самый длительный с начала пандемии локдаун. В настоящее время и до 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работают только на вынос и доставку. С начала лета продолжительность комендантского часа сократится.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 05.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.

Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.

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