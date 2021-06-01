В Китае человек впервые заразился новым штаммом птичьего гриппа

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В китайской провинции Цзянсу был зафиксирован единственный на сегодняшний день случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Заболевшим оказался 41-летний мужчина, пишет РИА Новости. Сообщается, что 23 апреля у инфицированного поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.

Люди, находившиеся с больным в тесном контакте, были также помещены под медицинское наблюдение, но никаких аномалий в их самочувствии не выявлено. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное и он может быть выписан из больницы.

Ученые подчеркивают, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности не контактировать с живой птицей, обращать внимание на гигиену и принимать меры защиты.

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