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Медицинский персонал инфекционной больницы. Архивное фото

В Китае человек впервые заразился новым штаммом птичьего гриппа

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210601/34954585/v-china-chelovek-vpervye-zarazilsya-novym-shtammom-ptichego-grippa.html

Первый случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 был выявлен в китайской провинции Цзянсу.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В китайской провинции Цзянсу был зафиксирован единственный на сегодняшний день случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Куры. Архивное фото
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
В мире зафиксированы два случая вспышки птичьего гриппа

Заболевшим оказался 41-летний мужчина, пишет РИА Новости. Сообщается, что 23 апреля у инфицированного поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.

Люди, находившиеся с больным в тесном контакте, были также помещены под медицинское наблюдение, но никаких аномалий в их самочувствии не выявлено. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное и он может быть выписан из больницы.

Ученые подчеркивают, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок". Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности не контактировать с живой птицей, обращать внимание на гигиену и принимать меры защиты.

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