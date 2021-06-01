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Ягоды

Диетолог назвал самую полезную ягоду - все дело в антиоксидантах

© Sputnik / Владимир Горовых
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210601/34955148/dietolog-nazval-samuyu-poleznuyu-yagodu-vse-delo-v-antioksidantakh.html

Высокое содержание антиоксидантов делают эту ягоду одним из лучших продуктов для замедления процесса старения.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Диетолог из США Эми Гудсон рассказала о пользе употребления ягод, отметив, что они "занимают первое место в чартах" за счет высокого содержания клетчатки, витамина С и флавоноидов, а также назвала лидера данной пищевой категории по поддержанию здоровья.

Клубника
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По словам Гудсон, по сравнению с другими продуктами, именно ягоды являются мощным источником антиоксидантов, которые известны своими антивозрастными свойствами и увеличивают продолжительность жизни, передают "Известия". Это объясняется способностью антиоксидантов защитить клетки от свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс и стимулирующих развитие хронических заболеваний, в числе которых онкология и болезни сердечно-сосудистой системы.

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Американский диетолог добавила, что наиболее полезной ягодой считается черника, которая является чемпионом по содержанию антиоксидантов. Она также богата полифенолами, которые замедляют эффект старения клеток.

Кроме того, ягоды невероятно универсальны в своем потреблении. Так, их можно добавить практически в любое блюдо, начиная от выпечки и салатов и заканчивая коктейлями и соками.

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