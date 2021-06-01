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Аэропорт Женевы. Архивное фото

Небо над Женевой может быть закрыто во время саммита Россия-США

© AFP 2021 / RICHARD JUILLIART
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210601/34958230/nebo-nad-zhenevoy-mozhet-byt-zakryto-vo-vremya-sammita-russia-usa.html

В Швейцарии не исключают возможность закрытия воздушного пространства над Женевой во время встречи Путина и Байдена.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов на время российско-американского саммита, который состоится в столице Швейцарии 16 июня. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на официального представителя швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренца Фришкнехта.

"Подготовка к наблюдению за воздушным пространством ведется. В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации", — уточнил представитель ведомства.
Флаги России и США. Архивное фото
© Sputnik / Michael Klimentyev
СМИ: в гостинице, где может состояться саммит РФ и США, раскупили все номера

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает важным, чтобы саммит состоялся, подготовка к нему продолжается.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден собирается обсудить с Путиным стратегическую стабильность, а также обстановку на Украине и в Белоруссии.

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