Папа Римский меняет конституцию: как церковь будет наказывать за педофилию

Система наказаний, введенная еще папой Иоанном Павлом II в январе 1983 года, требовала пересмотра. Новый текст Книги VI Кодекса канонического права вступит в силу восьмого декабря.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Святой престол обнародовал во вторник апостольскую конституцию Pascite gregem Dei, которую Папа Римский Франциск подписал 23 мая с целью изменения системы наказаний в Римско-католической церкви в духе "милосердия и исправления".

Документ предусматривает основательный пересмотр Книги VI Кодекса канонического права, посвященной санкциям и наказаниям, которым могут быть подвергнуты члены церкви за нарушение правил поведения и норм, обязательных к исполнению всем народом Божиим, передает РИА Новости.

В конституции папа Франциск указывает, что система наказаний, введенная еще папой Иоанном Павлом II в январе 1983 года, требует пересмотра, чтобы "позволить пастырям использовать ее в качестве инструмента спасения и исправления своевременно и с пастырским милосердием, дабы избежать более серьезного зла и врачевать раны, вызванные человеческой слабостью".

Понтифик напоминает, что такая работа была начата еще в 2007 году папой Бенедиктом XVI, который поручил пересмотреть уголовное законодательство.

Представляя изменения, внесенные теперь в систему наказаний, понтифик отмечает "конкретную необходимость милосердия не только в отношении Церкви, христианской общины и возможных жертв, но и в отношении того, кто совершил преступление и нуждается одновременно в милосердии и исправлении со стороны Церкви". При этом Папа Римский подчеркивает, что "каноническая санкция имеет также функцию исправления зла и спасения и направлена прежде всего на благо верующего".

Среди нововведений, предусмотренных новой редакцией Книги VI, обращает на себя внимание тот факт, что отныне сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека". Кроме того, в документе изменены некоторые формулировки, в частности, касающиеся права на защиту и прекращения наказаний. Модифицированы важные положения, связанные с управлением церковным имуществом, а также с коррупционными преступлениями.

Новый текст Книги VI Кодекса канонического права вступит в силу восьмого декабря.

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