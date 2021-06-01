Делегация из Молдовы примет участие в форуме стран СНГ "Дети Содружества"

Делегации представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны ЮНЕСКО, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Делегация из Республики Молдова примет участие в Международном культурно-образовательном форуме государств — участников СНГ "Дети Содружества", который пройдет с 20 по 29 июня в Санкт-Петербурге.

Мероприятие организовано Межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств и администрации города.

Кроме представителей из Молдовы, в форуме запланировано участие делегаций из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. В рамках форума пройдут культурные, просветительские и спортивные мероприятия. Кроме того, участники форума посетят значимые исторические объекты и образовательные учреждения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и станут гостями праздника выпускников Санкт-Петербурга "Алые паруса".

Нынешний год объявлен в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, поэтому основным направлением работы форума станет проектная деятельность делегаций на темы: "Наш объект ЮНЕСКО" и "Модель ЮНЕСКО". Делегации представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны учреждения, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, идею поддержала Межпарламентская ассамблея. Первый форум состоялся в 2013 году в Чолпон-Ате, в пансионате на берегу озера Иссык-Куль.

Всего за время существования проекта в форуме приняли участие более 600 школьников из девяти государств — участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Основная цель мероприятия — создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества, формирование кадрового резерва Содружества.

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