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Флаги государств СНГ. Архивное фото

Делегация из Молдовы примет участие в форуме стран СНГ "Дети Содружества"

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Общество
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Sputnik Молдова
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Делегации представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны ЮНЕСКО, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Делегация из Республики Молдова примет участие в Международном культурно-образовательном форуме государств — участников СНГ "Дети Содружества", который пройдет с 20 по 29 июня в Санкт-Петербурге.

Фрагмент спектакля Белый кролик, или Когда не все дома Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова
© Photo : Государственный русский драматический театр имени А.П. Чехова
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Мероприятие организовано Межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств и администрации города.

Кроме представителей из Молдовы, в форуме запланировано участие делегаций из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана. В рамках форума пройдут культурные, просветительские и спортивные мероприятия. Кроме того, участники форума посетят значимые исторические объекты и образовательные учреждения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и станут гостями праздника выпускников Санкт-Петербурга "Алые паруса".

Нынешний год объявлен в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, поэтому основным направлением работы форума станет проектная деятельность делегаций на темы: "Наш объект ЮНЕСКО" и "Модель ЮНЕСКО". Делегации представят объекты культурного наследия своих стран, требующие внимания со стороны учреждения, и подготовят проект создания детской организации ЮНЕСКО в рамках Содружества.

Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества" возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, идею поддержала Межпарламентская ассамблея. Первый форум состоялся в 2013 году в Чолпон-Ате, в пансионате на берегу озера Иссык-Куль.

Всего за время существования проекта в форуме приняли участие более 600 школьников из девяти государств — участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Основная цель мероприятия — создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества, формирование кадрового резерва Содружества.

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