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Вакцина Sinovac

ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины Sinovac

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210601/34960809/voz-odobrila-ekstrennoe-primenenie-kitayskoy-vaktsiny-sinovac.html

Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac-CoronaVac для чрезвычайного использования, сообщает во вторник пресс-служба организации.

Шприц и коробка с вакциной Sinopharm
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Китайская вакцина Sinopharm рекомендована ВОЗ для экстренного применения

"Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, предоставив странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - передается в заявлении.

Одобренная вакцина производится пекинской фармацевтической компанией Sinovac, передает РИА Новости.

Одобрение ВОЗ является обязательным условием для попадания в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

Sinovac - вторая китайская вакцина, получившая одобрение ВОЗ. Первая вакцина китайского производства от Sinopharm была признана ВОЗ седьмого мая. 

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