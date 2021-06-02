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Жители Ирака. Архивное фото

В Ираке зафиксированы случаи смерти из-за "черной плесени"

© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210602/34964325/v-iraq-zafiksirovany-sluchai-smerti-iz-za-chernoy-pleseni.html

Как минимум два случая заражения и смерти по причине мукормикоза выявлены в иракском городе Насирия.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Иракские СМИ сообщают о том, что не менее двух человек умерли в провинции Ди-Кар на юге Ирака из-за мукормикоза – грибкового заболевания, известного как "черная плесень", пишет РИА Новости. Такую информацию предоставил местный телеканал Rudaw со ссылкой на представителя департамента здравоохранения страны Аммара аль-Замили.

"В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти. Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией", – приводит канал слова аль-Замили.

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Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

Наибольшую опасность представляет для людей с диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

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