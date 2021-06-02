В РФ зарегистрирован препарат для лечения пневмонии при COVID-19

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом сообщает разработчик – Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

"Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение <...> коронавирусной инфекции", – сообщается на сайте ФМБА.

РИА Новости пишет, что в августе прошлого года агентство получило сразу три патента в рамках разработки "Лейтрагина": о лечении COVID-19, о профилактике пневмонии и тяжелых осложнений и о применении в сочетании с другим лекарством.

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