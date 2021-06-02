12:42 02 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.54
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Исследователь в лаборатории. Архивное фото

В РФ зарегистрирован препарат для лечения пневмонии при COVID-19

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Общество
Получить короткую ссылку
60 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0d/32012693.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210602/34964949/v-rf-zaregistrirovan-preparat-dlya-lecheniya-pnevmonii-pri-covid-19.html

Ингаляционный препарат "Лейтрагин" создан для лечения и профилактики пневмонии, способной осложнить течение коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом сообщает разработчик – Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Вакцинация
© Sputnik / Sorokopud Julia
Врачи назвали лучшее время для вакцинации от COVID-19

"Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение <...> коронавирусной инфекции", – сообщается на сайте ФМБА.

РИА Новости пишет, что в августе прошлого года агентство получило сразу три патента в рамках разработки "Лейтрагина": о лечении COVID-19, о профилактике пневмонии и тяжелых осложнений и о применении в сочетании с другим лекарством.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В России готовы ввести в оборот новую вакцину от коронавируса
Вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Видео: в России приступили к вакцинации животных от COVID-19

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: смех, слезы, капризы – курьезные встречи политиков с детьми
Как айсберг в Енисее. Ежегодный ледоход начался на Таймыре
Видео: неукротимая сила – на Енисее начался ледоход
Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся
Все о детях в Молдове: основные цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться