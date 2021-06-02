Чем опасно низкое давление – рассказывает кардиолог

Если артериальное давление впервые резко упало, стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. По словам врача-кардиолога Натальи Гаврилюк, условно опасным давлением считается 90/60 миллиметров ртутного столба. Для определенной группы людей такие показатели нормальны из-за особенностей вегетативной нервной системы. Чаще всего такое давление встречается у молодых худых девушек, передает РИА Новости.

Но если артериальное давление впервые резко упало, стоит незамедлительно обратиться в больницу. Довольно часто резкий скачок давления сопровождается холодным потом, болями в грудной клетке, одышкой, тахикардией и даже потерей сознания.

Медицинская помощь необходима, чтобы исключить такие острые состояния, как инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма и даже инсульт.

Гаврилюк отметила, что передозировка препаратами для снижения давления также требует срочной госпитализации. Это касается тех случаев, когда у человека, страдающего гипертензией, после большого количества лекарств наблюдается нехарактерная гипотензия. Такое состояние может привести к летальному исходу.

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