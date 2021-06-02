Совет Федерации России одобрил денонсацию Договора по открытому небу

По словам представителя МИД РФ, американская сторона не оставила сомнений, что возвращаться в ДОН не намерена.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В среду Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Решение было принято единогласно.

"Американцы не оставили ни малейших сомнений в том, что не будут в него возвращаться", – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Документ поступит на подпись президенту, после чего депозитариям Договора (Канаде и Венгрии) направят уведомление о выходе, пишет РИА Новости. Участие России в соглашении прекратится через полгода.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. До недавнего времени участниками договора были 34 государства.

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из соглашения. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения положений договора со стороны РФ. Подобные обвинения российская сторона неоднократно отвергала. Тем не менее в ночь на 22 ноября 2020-го США завершили выход из ДОН.

Аналогичную процедуру Россия начала в середине января этого года. В МИД РФ тогда отметили, что после того, как Вашингтон вышел из соглашения и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов, "тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер".

Президент России 11 мая внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации Договора по открытому небу, через неделю комитет Госдумы по обороне поддержал документ.

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