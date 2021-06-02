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Гейтс призвал богатые страны жертвовать вакцину от COVID-19

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Sputnik Молдова
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Миллиардер отметил, что более 80% из первого миллиарда распределенных доз вакцин были направлены людям из богатых стран.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. С призывом к богатым мировым державам пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для обеспечения равного доступа к прививкам обратился основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, пишет РИА Новости.  

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"Страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно. То есть без сокращения своих усилий по вакцинации эти страны могут стать частью усилий по увеличению доступности вакцин в мире, если они поделятся избыточными дозами. Я призываю эти страны... взять на себя обязательство как можно раньше поделиться более чем 1 миллиардом доз в 2021 году, в основном через (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - прим. ред.) GAVI", - заявил Гейтс на саммите по вакцинации COVAX.

Он также привел некоторые цифры - так, более 80% из первого миллиарда распределенных доз вакцин были направлены людям из богатых стран, только 1,2% пошли людям из стран с низким доходом. Всеобщее обеспечение вакцинами сейчас является главной задачей, - подчеркнул Билл Гейтс.

"Никто не находится в полной безопасности от COVID-19, пока все не будут иметь равный доступ к вакцинам", - добавил он.

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