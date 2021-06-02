Восстановили в правах: в Испании разрешили создание профсоюза проституток

Верховный суд страны принял соответствующее постановление, заявив, что секс-работники, как и все остальные трудящиеся, обладают фундаментальным правом на свободу создания профессиональных организаций.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Создание профсоюза работников сферы сексуальных услуг (OTRAS), устав которого был ранее аннулирован по решению национальной судебной коллегии Испании, получило одобрение Верховного суда страны, передает РИА Новости.

Впервые устав OTRAS был обнародован в августе 2018 года, это вызвало в испанском обществе нешуточную полемику. Законодательство Испании, которое касается сферы секс-услуг, в явном виде запрещает лишь деятельность сутенеров и сводничество. Однако против профсоюза выступили многочисленные феминистские организации, они нашли поддержку правительства Испании. В ноябре 2018 года национальная судебная коллегия запретила создание OTRAS, заявив, что его устав подразумевает наемную проституцию.

Теперь же в своем постановлении высокая инстанция заявила, что секс-работники, как и все остальные трудящиеся, обладают фундаментальным правом на свободу создания профессиональных организаций.

По мнению суда, профсоюзный устав сам по себе не может определять законность или незаконность какой-либо деятельности - это задача законодательных органов.

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