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В Испании разрешили создание профсоюза проституток

Восстановили в правах: в Испании разрешили создание профсоюза проституток

© CC0 / Pixabay / joshuatkd
Общество
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Sputnik Молдова
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Верховный суд страны принял соответствующее постановление, заявив, что секс-работники, как и все остальные трудящиеся, обладают фундаментальным правом на свободу создания профессиональных организаций.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Создание профсоюза работников сферы сексуальных услуг (OTRAS), устав которого был ранее аннулирован по решению национальной судебной коллегии Испании, получило одобрение Верховного суда страны, передает РИА Новости.

Проституция
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
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Впервые устав OTRAS был обнародован в августе 2018 года, это вызвало в испанском обществе нешуточную полемику. Законодательство Испании, которое касается сферы секс-услуг, в явном виде запрещает лишь деятельность сутенеров и сводничество. Однако против профсоюза выступили многочисленные феминистские организации, они нашли поддержку правительства Испании. В ноябре 2018 года национальная судебная коллегия запретила создание OTRAS, заявив, что его устав подразумевает наемную проституцию.

Теперь же в своем постановлении высокая инстанция заявила, что секс-работники, как и все остальные трудящиеся, обладают фундаментальным правом на свободу создания профессиональных организаций.

По мнению суда, профсоюзный устав сам по себе не может определять законность или незаконность какой-либо деятельности - это задача законодательных органов.

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