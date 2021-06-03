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Мигранты на вокзале.

Мигрантов в РФ обязали знать русский язык и историю страны

© Sputnik / Сергей Сергеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210603/34979522/migrantov-v-rf-obyazali-znat-russkiy-yazyk-i-istoriyu-strany.html

Соискатели из-за рубежа должны будут сдать экзамен по истории России, подтвердить свое знание ключевых событий, названия крупнейших городов и главные государственные праздники.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Российское правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для приезжающих в страну иностранных рабочих.

Документ постановления был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Согласно ему, иностранцы, желающие работать в России, должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также они обязаны уметь заполнять необходимые документы и заявления.

На экзамене у мигрантов будут проверять знание ключевых событий истории России, названия крупнейших городов и главные государственные праздники. Кроме того, им следует знать свои основные права, свободы и обязанности при пребывании на территории страны.

Отмечается, что эти требования за некоторым исключением касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.

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