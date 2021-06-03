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Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото

Иран и ЦАР лишили права голоса в Генеральной Ассамблее ООН

© Photo : UN Photo/Rick Bajornas
Общество
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Sputnik Молдова
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Два государства были лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов в бюджет организации.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерреш направил письмо председателю ГА Волкану Бозкыру с сообщением о том, что Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности, которая возникла в результате неуплаты регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет.

"На данный момент за пятью странами-членами (ООН — прим. ред.) числится задолженность в соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН", — говорится в письме.

Согласно Статье 19, член Организации объединенных наций, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года", пишет РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерреш
© AP Photo / Michael Sohn
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Отмечается, что Генассамблея все же может разрешить стране участвовать в голосовании в случае, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.

В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Тем не менее Генассамблея постановила разрешить последним трем принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.

После погашения задолженности государство вновь обретает право голосовать. Как следует из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298 долларов, а ЦАР — 29 395 долларов.

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