Башар Асад сделал прививку российской вакциной "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами более 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что президент страны Башар Асад уже привился российской вакциной "Спутник V".

"Да, вакцинировался", - сказал он.

Посол сообщил, что в Сирии идет активная вакцинация граждан от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано. Сейчас уже народ вакцинируют в Сирии", - сказал Рияд Хаддад журналистам.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами более 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova