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Президента Сирии Башар Асад

Башар Асад сделал прививку российской вакциной "Спутник V"

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210603/34981798/bashar-asad-sdelal-privivku-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-.html

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами более 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что президент страны Башар Асад уже привился российской вакциной "Спутник V".

Президент Сирии Башар Асад
© AFP 2021
В Сирии проходят президентские выборы

"Да, вакцинировался", - сказал он.
Посол сообщил, что в Сирии идет активная вакцинация граждан от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано. Сейчас уже народ вакцинируют в Сирии", - сказал Рияд Хаддад журналистам.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами более 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет".

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