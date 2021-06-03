В России разрабатывают вакцину, защищающую от любой мутации COVID-19

Препарат отличается от уже существующих тем, что он будет вырабатывать не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает новую вакцину от COVID-19. По словам первого заместителя руководителя агентства Татьяны Яковлевой, новый препарат обеспечит защиту при любой мутации коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

Как отметила Яковлева, профилактический препарат отличается от других тем, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определенных белков, как сегодняшние препараты. Коронавирус SARS-CoV-2, по словам собеседницы издания, может мутировать, и у него "вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать".

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", – объяснила Яковлева.

Она также подчеркнула, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.

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