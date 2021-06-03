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Лаборатория. Архивное фото

В России разрабатывают вакцину, защищающую от любой мутации COVID-19

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (15)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210603/34983556/v-russia-razrabotaiut-vaktsinu-zaschischayuschuyu-ot-lyuboy-mutatsii-covid-19.html

Препарат отличается от уже существующих тем, что он будет вырабатывать не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает новую вакцину от COVID-19. По словам первого заместителя руководителя агентства Татьяны Яковлевой, новый препарат обеспечит защиту при любой мутации коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

Исследователь в лаборатории. Архивное фото
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Как отметила Яковлева, профилактический препарат отличается от других тем, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определенных белков, как сегодняшние препараты. Коронавирус SARS-CoV-2, по словам собеседницы издания, может мутировать, и у него "вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать".

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", – объяснила Яковлева.

Она также подчеркнула, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (15)

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