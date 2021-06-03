Около 11 тысяч иностранцев отправили заявки на конкурс "Лидеры России"

Победители конкурса смогут получить гражданство Российской Федерации по упрощенной схеме, а также стать обладателями образовательного гранта в размере одного миллиона рублей.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Почти 11 тысяч иностранных граждан из 150 стран отправили заявки на международный трек конкурса "Лидеры России", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Больше всего заявок поступило от граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы и Армении. Среди них - ученые, педагоги, руководители СМИ и общественные деятели.

Кто может участвовать

Конкурс "Лидеры России" направлен на поиск и поддержку перспективных руководителей. В состязании могут участвовать как граждане Российской Федерации, так и граждане иностранных государств в возрасте от 18 до 55 лет.

Участникам конкурса необходимо пройти несколько этапов: дистанционный, компьютерное тестирование, региональный финал и суперфинал.

Претенденты на победу должны иметь опыт управления не менее двух лет. К тому же иностранцы также должны быть готовы жить и трудиться в России или же работать в зарубежных представительствах органов государственной власти Российской Федерации, а также зарубежных подразделениях российских коммерческих и некоммерческих организаций.

Награды

Победители трека имеют возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке, проходят в суперфинал конкурса "Лидеры России" и становятся обладателями образовательного гранта в размере одного миллиона рублей. Финалисты трека – вид на жительство в России.

Победители суперфинала смогут участвовать в программе наставничества с ведущими руководителями органов государственной власти России и бизнес-сообщества.

Успешные участники трека становятся частью кадрового резерва России.

Результаты трека "Международный" планируется подвести на 22-м Всемирном конгрессе русской прессы, который пройдет в марте 2022 года.

Международное направление "Лидеров России" появилось благодаря инициативе заместителя шеф-редактора агентства Baltnews Алины Герлини. В рамках мероприятия с участием Владимира Путина она обратилась к нему с предложением ввести в конкурсе отдельную специализацию для иностранных граждан, в том числе для выпускников российских вузов, а также упростить получение гражданства России для талантливых соотечественников. Президент инициативу поддержал.

История конкурса

Первый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тысяч желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах и стал уже международным. Более 227 тысяч заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тысяч человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

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