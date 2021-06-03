Видео: Маргарита Симоньян - о важности обеспечения информационной безопасности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и международного информагентства Sputnik выступила на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и рассказала о цензуре, которой подвергаются российские СМИ.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Российские медиаресурсы регулярно подвергаются цензуре и дискриминации со стороны западных IT-платформ, которые являются инструментом геополитической борьбы - об этом главный редактор МИА "Россия сегодня" и международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Наши ресурсы регулярно, не регулярно, а ежедневно подвергаются цензуре, дискриминации со стороны мировых IT-гигантов. Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают", - рассказала Симоньян на сессии "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?"

"Недружественным, вредоносным и опасным" она назвала вмешательство западных площадок во внутренние дела России в целом.

"Соцсети западные давным-давно, не сразу, но уже давно стали инструментом геополитической борьбы. И не иметь свое и не защищаться от чужих для нас - это все равно что не иметь свою армию, не иметь свое Министерство обороны и не иметь государственные границы", - заявила Симоньян.

ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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