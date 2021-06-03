18:33 03 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.62
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2021

Видео: Маргарита Симоньян - о важности обеспечения информационной безопасности

© Sputnik / Anna Yuriy
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/03/34984232.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210603/34985989/video-margarita-simonyan-o-vazhnosti-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti.html

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и международного информагентства Sputnik выступила на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и рассказала о цензуре, которой подвергаются российские СМИ.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Российские медиаресурсы регулярно подвергаются цензуре и дискриминации со стороны западных IT-платформ, которые являются инструментом геополитической борьбы - об этом главный редактор МИА "Россия сегодня" и международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Наши ресурсы регулярно, не регулярно, а ежедневно подвергаются цензуре, дискриминации со стороны мировых IT-гигантов. Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают", - рассказала Симоньян на сессии "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?"

"Недружественным, вредоносным и опасным" она назвала вмешательство западных площадок во внутренние дела России в целом. 

"Соцсети западные давным-давно, не сразу, но уже давно стали инструментом геополитической борьбы. И не иметь свое и не защищаться от чужих для нас - это все равно что не иметь свою армию, не иметь свое Министерство обороны и не иметь государственные границы", - заявила Симоньян.

ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Стали известны детали предстоящего выступления Путина на ПМЭФ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: жизнь на колесах – как отмечают всемирный день велосипеда
Iran: Massive fire erupts at Tehran refinery
Видео: пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться