Захарова опровергла обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов

Официальный представитель МИД РФ отметила, что закон о СМИ-иноагентах появился в России в качестве ответной меры на действия США в отношении российских изданий.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Россия отвергает обвинения в существовании дискриминации в отношении СМИ-иноагентов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-Иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021.

Захарова напомнила, что соответствующий закон появился в качестве ответной меры на действия США в отношении российских СМИ, сообщает РИА Новости.

"Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", - сказала официальный представитель российского МИД. При этом, по словам Захаровой, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять, российский закон либеральнее зарубежных аналогов.

"Мы будем делать все для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда... Мы продолжаем работать со всеми", - сказала она.

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova