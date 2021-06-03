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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян на пленарной сессии ПМЭФ

Маргарита Симоньян - о работе российских СМИ за рубежом

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210603/34987012/Margarita-Simonyan-o-rabote-rossiyskikh-SMI-za-rubezhom.html

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", международного информагентства Sputnik Маргарита Симоньян на полях ПМЭФ ответила на вопросы корреспондента Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Диалог состоялся в ходе сессии "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?", которая проходила в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На этапе общения с прессой корреспондент Sputnik Молдова задала Маргарите Симоньян вопрос, какие рычаги влияния есть у России для защиты своих СМИ в других странах, так как они нередко подвергаются безосновательным нападкам. 

"Не дождутся. Вы говорите, какие у нас есть рычаги? Вот вы, Sputnik Молдова, и остальные такие же как вы, которых у нас много десятков", – сказала Маргарита Симоньян.

"Спасибо за все, что вы делаете. Держитесь. Закрыть вас мы, конечно, никому не дадим. А то, что тяжело, ну никто же не обещал, что будет легко. Чем тяжелее, тем веселее с другой стороны. Работайте, братья и сестры", – добавила Симоньян.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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