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Башар Асад

Посол Сирии в России уточнил свои слова о вакцинации Асада "Спутником V"

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Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (15)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210603/34987315/posol-sirii-v-rossii-utochnil-svoi-slova-o-vaktsinatsii-asada-sputnikom-v.html

В начале марта пресс-служба президента Сирии официально заявила, что Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Посол Сирии в России Рияд Хаддад уточнил сделанное ранее заявление о вакцинации президента страны Башара Асада препаратом "Спутник V" и сообщил РИА Новости, что президент пока не прививался.

Ранее он заявил на ПМЭФ, что президент страны Башар Асад уже привился российской вакциной "Спутник V".

"Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время форума в Санкт-Петербурге", - сообщил посол.

Хаддад отметил, что президент пока не прививался, так как ранее переболел коронавирусом.

"Президент Асад не прививался никакой вакциной против коронавируса, потому что он не нуждается в этом, так как ранее переболел коронавирусом", - заявил он.

В начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение. Спустя три недели президент вернулся к работе.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (15)

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