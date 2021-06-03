В Москве обсудили возможность смягчить условия для трудовых мигрантов из Молдовы

В Государственной Думе состоялась встреча депутатов с руководством общественных организаций, представляющих интересы проживающих в РФ граждан Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников на встрече с представителями молдавской диаспоры в России в четверг выразил признательность гражданам Молдовы за сохранение исторической памяти, интерес к русскому языку и культуре, а также высказал уверенность в развитии сотрудничества России и Молдовы по самому широкому кругу вопросов, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдумы.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, уроженец Молдовы, указал на важность развития гуманитарных и культурных связей наших стран.

Заместитель Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев рассказал о помощи, которую российская сторона оказала Молдове за последние годы.

"С сожалением отмечено, что нынешнее руководство Молдовы неохотно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, фактически сорвано действие ряда достигнутых при предыдущем президенте Республики Игоре Додоне соглашений и договоренностей об экономических преференциях для Молдовы, выделении кредита", - говорится в пресс-релизе.

Леонид Калашников обратил внимание на острую внутриполитическую ситуацию в Молдове и высказал обеспокоенность возможностью негативного развития поствыборной ситуации в Республике.

Представители молдавской диаспоры в России выразили признательность руководству Российской Федерации за помощь и поддержку, которые были оказаны гражданам Республики Молдова в контексте пандемии COVID-19.

Отдельным вопросом обсуждений стала тема трудовых патентов. Гости обратились к депутатам с просьбой рассмотреть возможность распространить на граждан Молдовы режим для приехавших в Россию граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которым по положению этой организации патенты не требуются. Напомним, что Молдова пока не является полноправным членом ЕАЭС, а имеет статус наблюдателя.

Депутаты Госдумы "подтвердили необходимость трудовых мигрантов для российской экономики, сообщили, что в настоящий момент профильными комитетами уже проводится соответствующая работа, и заверили гостей в том, что со своей стороны будут предприняты усилия для создания комфортных условий для пребывания и работы трудовых мигрантов из Молдовы", - также отмечается в сообщении.

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