В РФПИ рассказали об исследовании "Спутника V" Евросоюзом

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду, что рабочий процесс, сопутствующий регистрации российской вакцины, не будет политизирован.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) не было выявлено никаких критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ.

"Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", – сказал он.

Дмитриев также подчеркнул, что время регистрации российского препарата зависит от EMA.

"Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", – добавил он.

Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova