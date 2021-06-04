Казахстан отказался от вакцины AstraZeneca

Европейский лекарственный регулятор ранее выступил с предупреждением, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Власти Казахстана прекратили переговоры по запланированным поставкам вакцины от коронавируса AstraZeneca, передает РИА Новости. Решение связано с большим количеством негативной информации вокруг вакцины, сообщил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.

"По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины", - сказал Искалиев на брифинге.

ТОО "СК-Фармация" выступает единым дистрибьютором, созданным с целью обеспечения лекарственными средствами населения Казахстана в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

© Photo : РИА Новости Использование вакцины AstraZeneca в мире

Ранее Европейский лекарственный регулятор выступил с предупреждением, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova