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AstraZeneca

Казахстан отказался от вакцины AstraZeneca

© REUTERS / YVES HERMAN
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (20)
2010
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Sputnik Молдова
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Европейский лекарственный регулятор ранее выступил с предупреждением, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Власти Казахстана прекратили переговоры по запланированным поставкам вакцины от коронавируса AstraZeneca, передает РИА Новости. Решение связано с большим количеством негативной информации вокруг вакцины, сообщил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.

Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. Архивное фото
© REUTERS / Dado Ruvic
В AstraZeneca сравнили с Pfizer данные о смертях после прививок

"По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины", - сказал Искалиев на брифинге.

ТОО "СК-Фармация" выступает единым дистрибьютором, созданным с целью обеспечения лекарственными средствами населения Казахстана в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Использование вакцины AstraZeneca в мире
© Photo : РИА Новости
Использование вакцины AstraZeneca в мире

Ранее Европейский лекарственный регулятор выступил с предупреждением, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (20)

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