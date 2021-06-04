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Вакцина Спутник V

Стало известно, когда ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210604/34992351/stalo-izvestno-kogda-voz-odobrit-vaktsinu-sputnik-v.html

Российская вакцина с четвертого марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, передает РИА Новости. Об этом заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
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"ВОЗ - мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа - пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть одобрена российская вакцина, в кулуарах ПМЭФ.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ заявил, что в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) не было выявлено никаких критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

"Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", – добавил он.

Российская вакцина с четвертого марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Доставка вакцины Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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