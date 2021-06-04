Ион Чебан на ПМЭФ: выступаем за тесное сотрудничество с российской стороной

Мэр Кишинева выразил надежду, что в этом году в молдавской столице состоится первый экономический форум.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik, Вадим Павлов. Примар Кишинева Ион Чебан находится в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме, который проходит со второго по пятое июня в очном формате. Столичный градоначальник рассказал о планах по сотрудничеству с рядом российских городов и об изменениях, которые необходимы Кишиневу.

- Расскажите, какое соглашение было подписано с администрацией города Обнинска (Калужская область)?

- Несколько месяцев назад мы начали обсуждать договор о сотрудничестве и быстро продвинулись в этом направлении. Обнинск – это наукоград, а Кишинев – центр высшего образования. Конечно, нам бы очень хотелось развивать сотрудничество в сфере образования и науки.

Мы также договорились об экономическом сотрудничестве. Очень хотелось бы соединить компании, которые работают в Обнинске и Калужской области, с молдавскими предприятиями.

Параллельно развиваем гуманитарное и социальное сотрудничество. В сфере культуры будем организовывать совместные выставочные мероприятия, ярмарки. В этом году Обнинску исполняется 65 лет, а Кишиневу – 585. Хотелось бы видеть делегацию из Кишинева в Обнинске, и приглашаем на наше мероприятие делегацию из Обнинска.

- С кем еще запланированы подписания соглашений в ходе форума?

- Буквально месяц назад мы подписали договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургом. В рамках форума запланировано много деловых встреч, в том числе с представителями различных компаний. Мы также дорабатываем идею первого инвестиционного форума в Кишиневе и присматриваем партнеров на территории России.

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- Когда такой форум будет проведен?

- Сейчас мы рассматриваем вариант провести форум в октябре, в преддверии и после дня города, либо проведем форум параллельно с Национальным днем вина, который состоится второго октября. Я думаю, это очень хорошая идея – можно совместить полезное с приятным. Мы обсуждали идею с нашими коллегами из Росконгресса, которые готовы нам помочь.

- В каких сферах Кишинев может взаимодействовать с российскими городами? Если ли позитивный опыт, который хочет перенять столица Молдовы?

- Прежде всего это градостроительство и опыт организации управленческой работы. Здесь очень много хороших примеров – Москва, Московская область, Казань, Санкт-Петербург. Опыт этих городов нужно перенимать.

Мы думаем и над тем, как можно углубить экономическое сотрудничество, особенно после пандемии. Люди стремятся "наладить мосты", развивать взаимовыгодные проекты. Направлений, где можно сотрудничать, на самом деле много.

Моя мечта – сделать Кишинев более безопасным, более комфортным, более конкурентным городом. Поэтому очень важно не изобретать велосипед. Есть много вещей, которые изобрели до нас. Надо просто правильно их оценить и правильно в этом направлении работать, для того чтобы воплотить в жизнь.

- Что можно было бы перенять у Москвы?

- Можно взять транспортную составляющую. В этой области у Кишинева есть ряд проблем. Среди них управление общественным транспортом, правильное планирование, комплексная транспортная система, развитие пешеходных зон, альтернативного транспорта, начиная от велосипеда и заканчивая самокатами, которые сегодня очень популярны. Все это наряду с модернизацией транспортной инфраструктуры, которая у нас в плачевном состоянии. Потихоньку будем все исправлять.

- Какие коронавирусные ограничения действуют в Кишиневе? Планируется ли ослабить их в ближайшее время?

- Буквально несколько дней назад мы ослабили все ограничения. Дети вернулись в школы, HoReCa начала работать в полную силу. Сейчас действует мало ограничений.

Процесс вакцинации идет. Не могу сказать, что быстро, но интерес есть. Хочу сказать огромное спасибо российской стороне. У нас есть несколько типов вакцин, пользуется спросом и "Спутник V". Поэтому, если будет еще, с удовольствием возьмем (смеется). Есть спрос, есть желание получить еще партию вакцины. Я думаю, что правительство работает в этом направлении. С нашей стороны важно правильно организовать процесс вакцинации. Сейчас на территории Кишинева работает более 70 точек вакцинации.

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