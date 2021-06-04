Глава Роспотребнадзора рассказала о "санитарном щите" России

Главный санитарный врач России Анна Попова подчеркнула, что на сегодняшний день РФ остается единственной в мире страной, обеспечивающей трансфер технологии производства вакцины от COVID-19.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в чем заключается основная задача создаваемого в России "санитарного щита". Главный лозунг данной стратегии – эпидемия без локдаунов, сообщила она на сессии Петербургского международного экономического форума.

Попова отметила, что в рамках проекта "санитарного щита" идет активная работа по обеспечению нормального функционирования страны, экономики, общественных отношений, результаты которой не дадут распространяться инфекции.

Отдельно во время дискуссии была подчеркнута важность формирования такого щита на международном уровне. Попова подчеркнула, что применяемые Россией технологии в борьбе с COVID-19 могут быть полезны для других стран.

"Но мы же делали не только для себя. Мы четко понимали, что у нас единое эпидемиологическое пространство. И все страны СНГ, ЕАЭС – они были объединены. Мы собирались еженедельно на видеоконференции и говорили, как мы работаем, что мы делаем, вся методическая база у нас общая. И первые ПЦР-системы, которые появились у нас, первое, что мы сделали, – поделились с коллегами в этих странах, и они все время об этом говорят: они это помнят, и это очень приятно, но и важно для построения единого щита – он не может быть только у нас", – рассказала глава Роспотребнадзора.

Отвечая на вопрос модератора встречи Дмитрия Киселева, она подчеркнула, что в этой связи важен вопрос трансфера технологий производства вакцины, который на сегодняшний день осуществляет только Россия.

"Даже сегодня у нас есть три вакцины, и мы единственная страна, которая не только отдает вакцины, но и осуществляет трансфер технологии. Мы отдаем технологии: пожалуйста, делайте у себя, но спасайте жизни", – отметила Попова.

Среди стран, уже производящих российскую вакцину, она назвала Белоруссию, Казахстан, Индию и государства Южной Америки.

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