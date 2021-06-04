В России проработают возможность платной вакцинации иностранцев от COVID-19

Российский президент на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что получила распространение практика, когда люди из разных стран специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Российский президент Владимир Путин поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев на территории РФ.

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок", – отметил Путин.

Он добавил, что в последнее время получила распространение практика так называемого "вакцинного туризма", когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса, передает РИА Новости.

"В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", – сказал российский президент.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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