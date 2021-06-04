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Спутник Лайт

В России трудовым мигрантам предложат вакцинацию "Спутником Лайт"

© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (25)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210604/35002469/V-Rossii-trudovym-migrantam-predlozhat-vaktsinatsiyu-Sputnikom-Layt.html

Глава российского Минздрава рассказал, какой препарат для вакцинирования от коронавируса будет доступен иностранцам.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Вакцинация от коронавируса для иностранцев в России в первую очередь предназначена для работающих в стране, для них будет доступен "Спутник Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Первое, что было озвучено - для иностранных рабочих, работающих в России. Мы планируем, что "Спутник Лайт" будет доступен для них... всю вакцинацию мы делать умеем",- сказал Мурашко журналистам на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (25)

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