Работу МКС НАСА планирует продлить до 2030 года

Ранее сообщалось, что Россия планирует уже через четыре года выйти из проекта Международной космической станции.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Между руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и новым главой НАСА Биллом Нельсоном в пятницу состоялся телефонный разговор, передает РИА Новости.

Нельсон сообщил Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, сообщает Роскосмос.

Ранее отмечалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.

"В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС, а также рассказал главе НАСА о планах по развитию российского сегмента станции.

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