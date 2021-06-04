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Космонавт во время выхода в открытый космос

Работу МКС НАСА планирует продлить до 2030 года

© Photo : Instagram account of Sergey Kud-Sverchkov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210604/35003482/Rabotu-MKS-NASA-planiruet-prodlit-do-2030-goda.html

Ранее сообщалось, что Россия планирует уже через четыре года выйти из проекта Международной космической станции.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Между руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и новым главой НАСА Биллом Нельсоном в пятницу состоялся  телефонный разговор, передает РИА Новости.

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© CC0 / Pixabay / qimono
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Нельсон сообщил Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, сообщает Роскосмос.

Ранее отмечалось, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта МКС и начать строить свою орбитальную станцию.

"В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС, а также рассказал главе НАСА о планах по развитию российского сегмента станции.

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