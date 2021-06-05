Пока все спали: возвращение Трампа, День окружающей среды и ситуация с COVID

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В субботу отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day). Дата была установлена ООН в 1972 году, и вот уже несколько десятилетий ежегодно пятого июня весь мир отмечает один из самых "зеленых" дней в году.

Девиз этого года - "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить". В разные годы темами Всемирного дня окружающей среды были: "Только одна Земля", "Вода - ключевой ресурс жизни", "Только одно будущее для наших детей - развитие без разрушения", "Дерево для мира" и многие другие.

В честь Всемирного дня окружающей среды в Молдове реализуется обширная программа мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения республики в вопросах защиты экологии, а также призванных помочь стране соответствовать целям Европейского зеленого пакта.

Одновременно с этим международным праздником в Молдове с 2010 года отмечается День работников сферы охраны окружающей среды.

Facebook пообещал вернуть аккаунт Дональда Трампа

Facebook заявил о планах снять блокировку с аккаунта бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Но ему придется немного подождать. Разблокировать его аккаунт планируют в январе 2023 года, передают Известия.

«В прошлом месяце Совет по надзору поддержал приостановку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram после его похвалы в адрес людей, совершивших насилие в Капитолии шестого января. Но при этом совет подверг критике бессрочный характер приостановки, заявив, что "со стороны Facebook неуместно налагать неопределенное и нестандартное наказание в виде бессрочной блокировки". Правление поручило нам пересмотреть решение и отреагировать ясным и соразмерным образом, а также дало ряд рекомендаций о том, как улучшить наши политики и процессы", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Лекарство от коронавируса и ситуация с пандемией

В России стартовало производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших вирусом. Производство планируется наращивать, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин - это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", - заявил Мурашко в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро пятого июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 172 468 843. Из них 3 709 189 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 343 023). Следом идут Индия (28 574 350) и Бразилия (16 841 408).

В Бразилии, которая является одним из лидеров по числу инфицированных, одобрили ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Решение было принято Коллегиальным советом Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa. Разрешение на ввоз вакцины получат штаты Баия, Пернамбуку, Сеара, Мараньян, Пиауи и Сержипи. Полученного объема препарата хватит для иммунизации одного процента населения этих штатов, передает РИА Новости.

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