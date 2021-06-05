Правила въезда в другие страны для граждан Молдовы: куда можно поехать

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции уточнили правила въезда и пребывания граждан Молдовы в других странах.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы обновило информацию о правилах въезда граждан республики в другие страны с учетом пандемии COVID-19.

В разделах по каждому государству указана информация о положении в стране, ограничениях при въезде, категориях, которые попадают под исключение, правилах транзита, мерах, которые действуют в той или иной стране на местном уровне, а также различная полезная информация и контактные данные.

"Данные в таблице могут быть изменены, если власти иностранных государств примут другие решения. Эта информация оперативно публикуется дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Молдова за рубежом (список доступен на сайте министерства: bit.ly/2RejHW1)", – отметили в МИДЕИ.

Как уточнили в министерстве, для безопасности граждан Молдовы, находящихся за рубежом, в дополнение к координатам дипломатических представительств и консульских учреждений МИДЕИ запустил кол-центр, который работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (кишиневское время):

0 80 090 990 – звонок бесплатный с фиксированного телефона из любого населенного пункта Молдовы;

+373 22 788 722 – для звонков из-за границы.

Вне рабочего времени можно отправить сообщение на электронный адрес кол-центра: call.center@mfa.gov.md или написать на страницу в Facebook Centrului de Apel.

К примеру, ограничения на въезд в Румынию сняты с 1 июня. Согласно решению №33 от 27 мая 2021 года Национального комитета по чрезвычайным ситуациям этой страны Молдова не входит в число государств с высоким эпидемиологическим риском. Это значит, что граждане, прибывающие из республики, у которых есть право на поездки в Румынию, не будут помещаться в самоизоляцию/карантин при въезде в эту страну.

Что касается России, то государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года, отмечено в документе, опубликованном на сайте МИДЕИ. Правительство РФ 27 июля объявило о возобновлении воздушного сообщения с 1 августа. Это происходило постепенно в зависимости от двусторонних соглашений между органами гражданской авиации и другими странами. А третьего сентября Россия расширила государств для авиасообщения. Возобновились рейсы в Египет, ОАЭ и Мальдивы, а также Казахстан, Киргизию, Республику Беларусь. С категориями граждан, которые попадают под исключения действующих в России ограничений, можно ознакомиться здесь.

Что касается правил, действующих на Украине, то согласно постановлению правительства этой страны от 22 марта 2021 года иностранные граждане могут въехать на ее территорию, в том числе для транзита, предъявив на границе медицинскую страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и/или затраты на карантин, а также отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенный не позднее 72 часов до пересечения границы. Документ должен быть на русском или английском языках. Если какого-то документа нет на руках, то во въезде на Украину будет отказано. Результаты теста не нужны детям до 12 лет.

"Лицо, у которого есть сертификат на антитела к COVID-19 или свидетельство о вакцинации, не освобождается от необходимости иметь при себе результаты ПЦР-теста на коронавирус при пересечением государственной границы", – сказано в документе.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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