В России ввели запрет на экспорт гречки

Союз экспортеров зерна в конце апреля со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ сообщал, что основными импортерами российской гречихи являются Китай, Латвия и Украина.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля, передает РИА Новости.

Временный запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований РФ в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене.

Союз экспортеров зерна в конце апреля со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ сообщал, что основными импортерами российской гречихи являются Китай, Латвия и Украина.

Так, отметили в союзе, поставки данной культуры из России в Китай с июля 2020 года по апрель 2021 года составили 26,228 тысячи тонн, в Латвию - 14,339 тысячи тонн, на Украину - 13,189 тысячи тонн. В свою очередь, Литва импортировала 9,812 тысячи тонн российской гречихи, а Япония, которая замыкает топ-5 импортеров, - 8,536 тысячи тонн. Урожай гречихи в России в 2020 году составил 892 тысячи тонн, что на 13,5% выше показателя предыдущего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova