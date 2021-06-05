Названы европейские страны - лидеры по полной вакцинации

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Италия заняла второе место в Европейском союзе после Германии по числу граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, передает РИА Новости. Об этом сообщило в субботу ведомство комиссара по чрезвычайной ситуации COVID-19 в стране.

В Германии полную вакцинацию прошли 17 240 975 человек.

Согласно данным медицинских властей Италии, по состоянию на утро субботы более 12,7 миллиона человек (22,48% населения в возрасте старше 12 лет) полностью завершили вакцинацию. Всего на Апеннинах уже распределены свыше 37 миллионов доз вакцин от COVID-19.

"Одним из ключевых факторов роста количества сделанных прививок стало увеличение числа пунктов вакцинации населения, которое в настоящее время составляет 2666. Кроме того, к ним следует добавить еще более 800 пунктов, организованных предприятиями, компаниями и другими экономическими операторами", - сообщили в ведомстве.

На днях комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 в Италии генерал Франческо Фильиуоло пообещал, что в июне по коронавирусу будет нанесен "сильный удар". Ожидается, что в течение месяца на Апеннины будут поставлены около 20 миллионов доз вакцин от COVID-19.

Власти Италии ставят задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября.

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