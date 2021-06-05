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Врач рассказала, как определить непереносимость глютена

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Непереносимость глютена может проявляться по-разному — это могут быть кожные высыпания, изжога, гастрит, головные боли, слабость и неприятные ощущения в суставах и мышцах.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Для того чтобы выявить непереносимость глютена, необходимо сдать анализ крови на антитела к группам белков, мешающих его усвоению. Об этом сообщила диетолог Евгения Рахманова, передают Известия.

"Сдавать анализ актуально до того, как человек начал питаться, исключая продукты с глютеном, иначе анализы могут дать неверный результат. Придется специально вновь включать глютенсодержащие продукты в меню, а анализы проводить повторно", — заявила Рахманова.

Врач добавила, что глютен встречается в еде намного чаще, чем принято считать.

"Пшеничная мука и ее компоненты часто используются как связующий элемент и стабилизатор в колбасах и сосисках, консервах, молочных продуктах, соусах и даже в растворимом кофе. В силу широкого использования людям, страдающим непереносимостью глютена, нужно быть предельно внимательными. И вовремя диагностировать у себя аллергию на этот компонент", — рассказала врач.

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© Pixabay / cattalin
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Она отметила, что непереносимость глютена может проявляться по-разному — это могут быть кожные высыпания, изжога, гастрит, головные боли, слабость и неприятные ощущения в суставах и мышцах, синдром раздраженного кишечника, а также проблемы с дыханием.

При появлении таких симптомов, как отек губ, языка, покраснения вокруг рта, нужно проанализировать, что употреблялось в пищу, когда и как скоро наступила реакция.

Но стоит помнить, что даже полный перечень симптомов может говорить не о непереносимости глютена, а о других заболеваниях. Поэтому требуется консультация с аллергологом и экспресс-тестирование, заключила врач.

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