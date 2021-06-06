Врач развеял мифы о продуктах, которые нельзя есть на завтрак

Важно прислушиваться к своему организму и наблюдать за его реакцией после употребления некоторых продуктов.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Далеко не все продукты, попадающие в списки запрещенных для завтрака, нельзя есть утром, рассказала эндокринолог Альбина Комиссарова.

В первую очередь специалист обратила внимание на сладкое, которое, как считается, осуществляет большую нагрузку на поджелудочную железу и может стать причиной диабета. Диетолог подчеркнула, что диабет возникает по другим причинам, но напомнила, что насыщение после сладкого быстро проходит. Она рекомендует добавлять варенье в кашу, после бутерброда можно съесть конфету, передает РИА Новости.

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Также врач не согласилась с запретом на употребление помидоров и цитрусовых на голодный желудок, поскольку те стимулируют повышение кислотности, что, как следствие, может привести к язве или гастриту. Она утверждает, что организм сам справляется с регулированием кислотности.

Овощи и фрукты могут вызывать изжогу в индивидуальном порядке, в таком случае их следует исключить из рациона. Кофе не увеличивает нагрузку на печень и может быть запрещен только в случае индивидуальной непереносимости, уверена Комиссарова. По этой же причине можно сохранить в утреннем рационе и кисломолочные продукты.

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