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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве

Фото: премия "Муз-ТВ": цена Моргенштерна, арест Ивлеевой и любовь Тимати

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
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Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва. На мероприятии не обошлось без скандалов, эмоций и громких заявлений.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Москве прошла ежегодная церемония награждения музыкальной премией "Муз-ТВ 20/21. Начало света", лауреатов которой в этом году выбрали по итогам двух лет. Премия не обошлась без скандалов, громких заявлений, эмоций и слез. Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.

Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Одним из самых обсуждаемых моментов премии стала беседа между Ксенией Собчак и Моргенштерном. Исполнитель отказался отвечать на вопросы Собчак, заявив, что делать он это будет только за деньги. Собчак подтвердила, что ее команда связывалась с Моргенштерном, который попросил пять миллионов рублей за интервью с ним.

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Публикация от NEWS ZVEZD (@news_zvezd)

Для Моргенштерна премия стала еще одной возможностью привлечь к себе внимание. Исполнитель прибыл на церемонию в инвалидной коляске, а Тимати выкатил Алишера на сцену для того, чтобы забрать трофей. 
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
По словам Моргенштерна, он пришел на премию не за тарелкой, а за правдой. В своей посте в Instagram певец выразил несогласие с результатами голосования. 
"Исполнитель года по версии "Муз-ТВ" - Артур Пирожков. Это все что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", - написал исполнитель.
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Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Один из звездных гостей премии, Тимати, пришел на мероприятие с Катериной Сафаровой, победительницей шоу "Холостяк". На вопрос ведущей Ксении Собчак, влюблен ли он в Катерину, Тимати ответил утвердительно.
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Публикация от NEWS ZVEZD (@news_zvezd)

С Настей Ивлеевой и ее супругом музыкантом Элджеем после окончания премии произошел неприятный случай. Пару задержала полиция, потребовав сдать тест на алкоголь и мочу на анализы. Причины задержания пока неизвестны.
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

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