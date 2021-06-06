Фото: премия "Муз-ТВ": цена Моргенштерна, арест Ивлеевой и любовь Тимати

Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва. На мероприятии не обошлось без скандалов, эмоций и громких заявлений.
КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Москве прошла ежегодная церемония награждения музыкальной премией "Муз-ТВ 20/21. Начало света", лауреатов которой в этом году выбрали по итогам двух лет. Премия не обошлась без скандалов, громких заявлений, эмоций и слез. Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.
Одним из самых обсуждаемых моментов премии стала беседа между Ксенией Собчак и Моргенштерном. Исполнитель отказался отвечать на вопросы Собчак, заявив, что делать он это будет только за деньги. Собчак подтвердила, что ее команда связывалась с Моргенштерном, который попросил пять миллионов рублей за интервью с ним.
По словам Моргенштерна, он пришел на премию не за тарелкой, а за правдой. В своей посте в Instagram певец выразил несогласие с результатами голосования.
"Исполнитель года по версии "Муз-ТВ" - Артур Пирожков. Это все что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", - написал исполнитель.
Один из звездных гостей премии, Тимати, пришел на мероприятие с Катериной Сафаровой, победительницей шоу "Холостяк". На вопрос ведущей Ксении Собчак, влюблен ли он в Катерину, Тимати ответил утвердительно.
С Настей Ивлеевой и ее супругом музыкантом Элджеем после окончания премии произошел неприятный случай. Пару задержала полиция, потребовав сдать тест на алкоголь и мочу на анализы. Причины задержания пока неизвестны.