Фото: премия "Муз-ТВ": цена Моргенштерна, арест Ивлеевой и любовь Тимати

Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва. На мероприятии не обошлось без скандалов, эмоций и громких заявлений.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Москве прошла ежегодная церемония награждения музыкальной премией "Муз-ТВ 20/21. Начало света", лауреатов которой в этом году выбрали по итогам двух лет. Премия не обошлась без скандалов, громких заявлений, эмоций и слез. Ведущими церемонии были Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Одним из самых обсуждаемых моментов премии стала беседа между Ксенией Собчак и Моргенштерном. Исполнитель отказался отвечать на вопросы Собчак, заявив, что делать он это будет только за деньги. Собчак подтвердила, что ее команда связывалась с Моргенштерном, который попросил пять миллионов рублей за интервью с ним.

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Для Моргенштерна премия стала еще одной возможностью привлечь к себе внимание. Исполнитель прибыл на церемонию в инвалидной коляске, а Тимати выкатил Алишера на сцену для того, чтобы забрать трофей.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света" По словам Моргенштерна, он пришел на премию не за тарелкой, а за правдой. В своей посте в Instagram певец выразил несогласие с результатами голосования.

"Исполнитель года по версии "Муз-ТВ" - Артур Пирожков. Это все что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа", - написал исполнитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern) Один из звездных гостей премии, Тимати, пришел на мероприятие с Катериной Сафаровой, победительницей шоу "Холостяк". На вопрос ведущей Ксении Собчак, влюблен ли он в Катерину, Тимати ответил утвердительно. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NEWS ZVEZD (@news_zvezd) С Настей Ивлеевой и ее супругом музыкантом Элджеем после окончания премии произошел неприятный случай. Пару задержала полиция, потребовав сдать тест на алкоголь и мочу на анализы. Причины задержания пока неизвестны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

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