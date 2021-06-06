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Илон Маск

Хакеры объявили войну Илону Маску

© REUTERS / Michele Tantussi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210606/35016217/khakery-obyavili-voynu-Ilonu-masku.html

Группа хакеров пригрозила главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску, опубликовав обращение на своем канале в Youtube.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Группа хакеров Anonymous обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в том, что он оказывает чрезмерное влияние на криптовалюты через свои публикации в Twitter. Также Маска обвинили в пренебрежении к инвестициям обычных людей, передает РИА Новости. Послание к миллиардеру опубликовано на официальном ютьюб-канале организации.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Richard Drew
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"Пока у трудолюбивых людей рушатся надежды из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, находясь в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", — говорится в видео.

Хакеры также упрекнули Маска в неискренности, поставив под сомнение его желание защищать мировую экологию. По мнению Anonymous, бизнесмен "пытается играть по обе стороны", поскольку майнинг криптовалют не может улучшить ситуацию с углеродными выбросами.

Ранее твиты Маска сильно влияли на котировки криптовалюты: например, когда миллиардер в январе упомянул биткоин в подписи на страничке в Twitter, его стоимость резко превысила 37 тысяч долларов. Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало и ее росту.

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