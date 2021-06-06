COVID отступает: в Индии сообщили о снижении прироста заболеваемости

Минздрав Индии также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 231 миллиона человек, или 17% населения страны.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки увеличилось на 114,4 тысячи, это наименьший прирост заболевших за последние два месяца, передает РИА Новости. Данные предоставил Минздрав страны.

Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28,8 миллиона. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 26,9 миллиона, умерли более 346 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1,4 миллиона человек.

Как отмечают местные специалисты, уже десять дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки. Это свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии было более 3,7 миллиона человек.

Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 231 миллиона человек, или 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 45,8 миллиона человек.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена первого мая в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.

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