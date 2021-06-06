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Медицинские работники в защитных костюмах ждут у отделения неотложной помощи больницы после того, как привезли пациента с подозрением на коронавирус в машине скорой помощи в Калькутте, Индия

COVID отступает: в Индии сообщили о снижении прироста заболеваемости

© AP Photo / Bikas Das
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210606/35019648/COVID-otstupaet-v-Indii-soobschili-o-snizhenii-prirosta-zabolevaemosti.html

Минздрав Индии также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 231 миллиона человек, или 17% населения страны.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Индии за минувшие сутки увеличилось на 114,4 тысячи, это наименьший прирост заболевших за последние два месяца, передает РИА Новости. Данные предоставил Минздрав страны.

Ситуация в Индии в связи с коронавирусом
© Sputnik / Идрис Мухамед
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Вместе с тем общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 28,8 миллиона. Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, выздоровели более 26,9 миллиона, умерли более 346 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 1,4 миллиона человек.

Как отмечают местные специалисты, уже десять дней число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 200 тысяч в сутки. Это свидетельствует о спаде второй волны коронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии в феврале этого года. С 21 апреля по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии было более 3,7 миллиона человек.

Transport company converts bus into ICU on wheels saving lives of COVID patients
© Ruptly
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Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 231 миллиона человек, или 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 45,8 миллиона человек.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена первого мая в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.

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