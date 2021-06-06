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Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (36)
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Sputnik Молдова
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Первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре, пишет EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.

По словам одного из авторов статьи Алекса Рихтнера, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с антителами, вызывающими болезни сердца и кожи, передает РИА Новости.

Ученые: коронавирус не влияет на геном человека
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Ученые: коронавирус не влияет на геном человека

Результаты исследований показали, что первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус.

Синдром Гийена — Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушением чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (36)

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