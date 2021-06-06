Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз - как назвали малыша

В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка, передает РИА Новости. Об этом говорится в распространенном 6 июня заявлении семьи.

Уточняется, что новорожденную назвали Лилибет Диана.

Пара сообщает, что вес девочки - 7 фунтов 11 унций (около 3,49 килограмма). И ребенок, и мать здоровы и хорошо себя чувствуют.

Также указывается, что Лили была названа в честь своей прабабушки, королевы Елизаветы II, чье семейное прозвище - Лилибет. Второе имя - Диана - родители девочки выбрали, чтобы воздать дань уважения ее покойной бабушке - принцессе Уэльской Диане.

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.

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