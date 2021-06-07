Пока все спали: финал хоккея, столкновение поездов и ситуация с COVID

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Сборная Канады стала победителем состоявшегося в Риге чемпионата мира по хоккею, передает РИА Новости. В финальном матче канадцы со счетом 3:2 в овертайме обыграли команду Финляндии. Финны получили титул чемпионов в 2019 году (в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса).

Сборная России заняла третье место на чемпионате. Ни одна из команд не покинула элиту, так как турниры в низших дивизионах были отменены.

© Sputnik / Grigory Sysoev Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч

Сборная Канады выиграла мировое первенство в 27-й раз и сравнялась по этому показателю со сборной России (СССР). Канадцы играли в финале пяти из шести предыдущих турниров, завоевав золотые медали в 2015, 2016 и 2021 годах, серебро – в 2017 и 2019 годах.

Смертельное столкновение поездов в Пакистане

Как минимум 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в пакистанской провинции Синд в понедельник утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось, что в результате крушения двух экспрессов погибли не менее 30 человек. По предварительным данным, авария произошла после того, как один из поездов врезался в другой - сошедший с рельсов.

"Число жертв может резко возрасти, поскольку до сих пор остались покореженные вагоны, к которым спасатели не смогли добраться, несмотря на то, что с момента аварии в (районе) Готках прошло несколько часов", - сказал телеканалу старший суперинтендант полиции Умар Туфаил.

Он отметил, что по данным полиции, в заблокированных вагонах находятся до 25 человек, к которым еще предстоит получить доступ.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 173 миллионов 209 тысячи 947. Эпидемия унесла жизни 3 миллионов 726 тысяч 458 человек.

На первой строчке по числу инфицированных США (33 362 535). Следом идут Индия (28 809 339) и Бразилия (16 947 062).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 774 361), Турция (5 287 980), Россия (5 067 246), Великобритания (4 532 802), Италия (4 232 428), Аргентина (3 955 439) и Германия (3 708 898).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 21 новый случай инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 255 453.

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